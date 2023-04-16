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Нападающий "Лацио" Иммобиле попал в серьезное ДТП

Нападающий "Лацио" Иммобиле попал в серьезное ДТП Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле попал в серьезное ДТП в Риме.
Футбол
16 апреля 2023 г. 14:33
Нападающий Лацио Иммобиле попал в серьезное ДТП

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле попал в серьезное ДТП в Риме.

Как передает Report, об этом сообщает RaiNews24.

По словам очевидцев, внедорожник Land Rover, которым управлял футболист, врезался в трамвай на перекрестке в столичном районе Прати. Удар был мощным, и передняя часть автомобиля была полностью разрушена. Трамвай также оказался поврежден и сошел с рельсов.

Футболист в результате происшествия не пострадал. В машине с ним находилась одна из его дочерей, которая также не получила повреждений. Водитель трамвая и еще двое пассажиров получили травмы, они госпитализированы.

На месте ДТП разбирается полиция. По информации очевидцев, трамвай проехал перекресток на красный сигнал светофора.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya millisinin futbolçusu ağır yol qəzasına düşüb

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