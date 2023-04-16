Нападающий "Лацио" Иммобиле попал в серьезное ДТП

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле попал в серьезное ДТП в Риме.

Нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле попал в серьезное ДТП в Риме.

Как передает Report , об этом сообщает RaiNews24.

По словам очевидцев, внедорожник Land Rover, которым управлял футболист, врезался в трамвай на перекрестке в столичном районе Прати. Удар был мощным, и передняя часть автомобиля была полностью разрушена. Трамвай также оказался поврежден и сошел с рельсов.

Футболист в результате происшествия не пострадал. В машине с ним находилась одна из его дочерей, которая также не получила повреждений. Водитель трамвая и еще двое пассажиров получили травмы, они госпитализированы.

На месте ДТП разбирается полиция. По информации очевидцев, трамвай проехал перекресток на красный сигнал светофора.