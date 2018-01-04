Нападающий клуба "Бешикташ" перешел в "Эвертон"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Футболист турецкого клуба "Бешикташ" Дженк Тосун перешел в английский "Эвертон". Как сообщает Report со ссылкой на BeİN Sports, клубу было выплачено 27 миллионов евро за этот переход.

Президенту стамбульского клуба Фикрету Орману на встрече с официальными лицами "Эвертон" удалось повысить предложенную ранее сумму еще на 2 миллиона евро. Он подчеркнул, что трансфер будет оформлен до конца недели.

Сообщается, что главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс включит 27-летнего нападающего в состав во время матча Кубка Федерации Англии против "Ливерпуля" 5 января.

Отметим, что Дженк Тосун перешел в "Бешикташ" из "Газиантепспор" 1 июля 2014 года в качестве свободного агента. В составе стамбульского клуба он забил 55 голов в 114 матчах, сделал 13 результативных передач. Родившийся в Германии форвард является воспитанником "Айнтрахт".