Нападающий Кьеза покинет "Ювентус" этим летом

Главный тренер "Ювентуса" Тиагу Мотта заявил, что нападающий Федерико Кьеза покинет команду этим летом.

Главный тренер "Ювентуса" Тиагу Мотта заявил, что нападающий Федерико Кьеза покинет команду этим летом.

Как передает Report , об этом он заявил Sky Sport Italia.

"Кьеза исключен из заявки на матч с "Брестом" (2:2) по трансферным причинам, как и остальные футболисты, не считая травмированного Миретти. Мы все прояснили. Они хороши, но должны искать решение, которое позволит получать больше игровой практики. И в отношении Кьезы, и в отношении других решение принято", - сказал Мотта.

Федерико Кьеза выступает за "Ювентус" с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 37 матчах за команду во всех турнирах. Контракт 26-летнего итальянца с клубом из Турина действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро.

Нападающим интересуются футбольные клубы "Интер", "Тоттенхэм" и "Челси".