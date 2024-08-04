Нападающий Кьеза покинет "Ювентус" этим летом

Главный тренер "Ювентуса" Тиагу Мотта заявил, что нападающий Федерико Кьеза покинет команду этим летом.
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"Кьеза исключен из заявки на матч с "Брестом" (2:2) по трансферным причинам, как и остальные футболисты, не считая травмированного Миретти. Мы все прояснили. Они хороши, но должны искать решение, которое позволит получать больше игровой практики. И в отношении Кьезы, и в отношении других решение принято", - сказал Мотта.
Федерико Кьеза выступает за "Ювентус" с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в 37 матчах за команду во всех турнирах. Контракт 26-летнего итальянца с клубом из Турина действует до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 млн евро.
Нападающим интересуются футбольные клубы "Интер", "Тоттенхэм" и "Челси".