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    Нападающий "Карабаха" может перейти в китайский клуб

    Между клубами идут переговоры по трансферу лучшего легионера Азербайджана
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Нападающий "Карабаха" Дино Ндлову может перейти в китайский клуб "Ханчжоу Гринтаун". Как передает Report со ссылкой на Goal.com, сейчас между клубами идут переговоры.

    Нападающий сборной ЮАР привлек внимание игрой в составе азербайджанского представителя. В составе "Карабаха" он стал победителем Премьер-лиги Азербайджана и автором гола, который вывел команду в групповой этап во время ответного матча с датской командой "Копенгаген" в рамках плей-офф.

    Его заслуги не остались незамеченными. Китайский клуб приступил к переговорам по поводу 27-летнего футболиста.

    Отметим, что "Ханчжоу Гринтаун" выступает в первой лиге Китая. Форму этой команды носил игрок "Нефтчи" в 2008 году и нынешний футболист клуба "Кешля" (ранее "Интер") Славчо Георгиевски. В результате опроса между журналистами, проведенного Центром спортивных исследователей, Дино Ндлову был признан и награжден как "лучшим зарубежный игрок" в Азербайджане.

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