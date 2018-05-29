Нападающий "Габалы": Вся команда в шоке

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "Игра была сложная. "Кешля" хорошая команда и оказала нам серьезное сопротивление. К сожалению, мы проиграли. Но такова жизнь, все может произойти".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал футболист клуба "Габала", уступившего в финале Кубка Азербайджана команде "Кешля" со счетом 1:0, Стивен Джозеф-Монроз.

28-летний нападающий сказал, что судьбу равной игры решил единственный гол: "У нас тоже были опасные эпизоды. Мы сильно приблизились к Кубку. Однако все решил один-единственный гол. Вся команда в шоке. Тяжело всем".

Французский футболист затруднился назвать причины проигрыша: "Мне тяжело говорить об этом. Я не знаю, почему так произошло. На поле все играли во всю силу, но в итоге победила "Кешля"".

Джозеф-Монроз коснулся своего будущего в "Габале": "После этой игры я отправлюсь домой на отдых. Потом будет подготовка к отборочному этапу Евролиги. Я не вижу проблем со своим будущим в команде. Я останусь в Азербайджане. У меня есть контракт с "Габала", и я хочу играть до конца. Мне нравится выступать в этой команде".

Отметим, что Стивен Джозеф-Монроз перешел в "Габалу" 23 июня 2017 года. Тогда он подписал двухлетний контракт.