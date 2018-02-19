Нападающий "Габалы": Клянусь Кораном, я никогда не говорил расистских слов - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Интервью Report с футболистом "Габалы" и сборной Азербайджана Русланом Гурбановым об инциденте, после игры с "Зиря".

- Вы были участником инцидента после игры с "Зиря". Что там произошло?

- Поверьте, я не знаю. Вдруг увидел, что Садио Тоункара и Урфан Аббасов толкаются. Я тогда вообще был позади. Это можно увидеть и на видео. Но они как будто сговорились говорить против меня.

- В своем заявлении нападающий "Зиря" Ричард Гадзе обвинил вас в расизме…

- Мне смешно слышать такое. Возможно, Гадзе спутал меня с кем-то. Я с ним вообще не конфликтовал, даже не разговаривал. Аллах все видит, я чист в той ситуации.

- Если так, почему вы были одним из активных в момент столкновения?

- Повторюсь, с Гадзе я вообще не общался. Не знаю, откуда это вдруг появилось. Я сказал пару фраз только Тоункаре. А он в ответ сказал такое, что я в жизни их не смогу пересказать. Пусть не вынуждает меня к этому.

- Гадзе сказал, что если Руслан Гурбанов мусульманин, пусть поклянется на Коране, что не высказывал расистских заявлений...

- Я могу поклясться на Коране, что никогда не говорил таких слов. Тем более Гадзе. С ним у меня вообще не было спора. Почему, они склоняют мое имя в этом?

- Может, Гадзе имеет в виду, что вы оскорбили Тоункару расистскими выражениями?

- Такого не было. Честно говоря, такие обвинения смехотворны. Я никогда не выскажу расистских заявлений. Не нужно выдумывать, что я кого-то оскорбил. Я клянусь Аллахом, что даже не говорил с ним. И тем более, не говорил таких слов ни Гадзе, ни Тоункаре. Пишут, что я напал на Гадзе. Но при просмотре видео, видно, что все было наоборот на самом деле. У меня была желтая карточка, я знал, что меня втянут в провокацию. Возможно, Тоункара потому и стал так играть. Но я не поддался на провокацию.

- Вам не кажется, что из-за вспыльчивого характера ваше имя часто упоминается в скандалах?

- Я не привык проигрывать. Может, я потому эмоционален. Пусть не наносят ущерб моему имени ненужными и неправдоподобными словами. Разве я говорю, что я Тоункара так играл (показывает порез на ноге)? Это паховая область. Тоункара наносит такой удар, я же не грублю в ответ. В футболе бывает всякое. Ему просто сказал играть аккуратнее. Он же отреагировал ругательством. Уже после и я стал ругать его. Я просто не понимаю, причем тут Гадзе? Мы с ним не говорили и не выясняли отношений.