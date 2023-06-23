Нападающий Джеко перешел из "Интера" в "Фенербахче"

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко перешел из итальянского "Интера" в турецкий "Фенербахче".

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко перешел из итальянского "Интера" в турецкий "Фенербахче".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Джеко принял участие в 33 матчах, в которых ему удалось забить девять мячей и сделать три результативные передачи. В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов он забил четыре мяча и сделал один ассист в 13 матчах. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Джеко составляет €4 млн.

Ранее 37-летний форвард выступал за итальянскую "Рому", английский "Манчестер Сити" и немецкий "Вольфсбург".