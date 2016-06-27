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    Нападающий "Дачии": У нас мало сведений о "Кяпязе" - ИНТЕРВЬЮ

    Наша главная задача, наверное, не пропустить, при этом стараться забить

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Новый трансфер молдавского клуба "Дачия" Игорь Бугаев поделился мыслями перед игрой с "Кяпяз" в первом классификационном туре Лиги Европы по футболу.

    Report предлагает интервью 32-летнего нападающего со ссылкой на официальный сайт клуба. 

    - Как настроение перед матчем?

    - Настроение боевое. Все ребята понимают, что нас ждет очень ответственная игра. Мы долго готовились к этому туру.

    Какой результат вас устроит в выездном матче?

    - Любой положительный результат. У нас мало сведений о "Кяпязе". Правда, мы смотрели игры, обсуждали, но там уже в Баку видно будет. Наша главная задача - не пропустить, при этом стараться забить.

    Ты в команде новичок, наверняка собираешься дебютировать в первом матче за "Дачию"...

    - Я не знаю, буду я играть или нет, это тренер решает. Мое дело показывать себя на тренировках, а там уже главный тренер будет решать, кого выпускать, а кого нет. 

    Каковы шансы "Дачии" продолжить путь в Лиге Европы?

    - Если честно, я не люблю делать прогнозы. Могу сказать одно: мы будем стараться и приложим все силы на поле. 7 июля у нас состоится ответная игра, поэтому не будем загадывать. Будем стараться играть ради победы.

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