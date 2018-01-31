Нападающий "Боруссии" перешел в "Арсенал" - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Футболист немецкого клуба "Боруссия" (Дортмунд) Пьер-Эмерик Обамеянг подписал долгосрочный контракт с английским клубом "Арсенал".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт лондонского клуба, переход 28-летнего нападающего обошелся клубу в рекордную сумму.

Он стал вторым трансфером "Арсенала" в зимнем трансферном сезоне. Обамеянг в 213 матчах в "Боруссии" забил 172 гола, в 144 матчах в Бундеслиге забил 98 мячей.

Отметим, что английская пресса написала о подписании контракта сроком на 3,5 года с капитаном сборной Габона. Пьер-Эмерик Обамеянг будет получать 180 тысяч фунт стерлингов в неделю. "Боруссия" заработала от его продажи 63,75 млн евро. Нападающий, выступление которого ожидается в форме под номером 14, на днях заменит перешедшего в "Манчестер Юнайтед" форварда Алексиса Санчеса.