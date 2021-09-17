Нападающий "Баварии" перенес операцию на сердце

Форвард "Баварии" Кингсли Коман перенес операцию на сердце.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн.
Он отметил, что у футболиста были небольшие проблемы, учащенное сердцебиение, нарушение ритма: "Иногда у него возникали проблемы с дыханием. В связи с этим мы решили провести обследование, которое показало, что нужна операция. Во вторник Коман проведет кардиотренировку, в целом он пропустит от полутора до двух недель".
Отметим, что в этом сезоне Кингсли Коман сыграл в четырех матчах.