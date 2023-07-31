​​​​​​​Нападающий "Барселоны" переходит в "ПСЖ"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле сообщил своим одноклубникам, что продолжит карьеру в "ПСЖ".

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле сообщил своим одноклубникам, что продолжит карьеру в "ПСЖ".

Как передает Report, об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что вингер каталонского клуба договорился с парижанами о соглашении до 2028 года.

Французский форвард выступает за "Барселону" с 2017 года, куда он перешел из дортмундской "Боруссии". В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами.

Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года.