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​​​​​​​Нападающий "Барселоны" переходит в "ПСЖ"

​​​​​​​Нападающий "Барселоны" переходит в "ПСЖ" Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле сообщил своим одноклубникам, что продолжит карьеру в "ПСЖ".
Футбол
31 июля 2023 г. 09:45
​​​​​​​Нападающий Барселоны переходит в ПСЖ

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле сообщил своим одноклубникам, что продолжит карьеру в "ПСЖ".

Как передает Report, об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что вингер каталонского клуба договорился с парижанами о соглашении до 2028 года.

Французский форвард выступает за "Барселону" с 2017 года, куда он перешел из дортмундской "Боруссии". В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами.

Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года.

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