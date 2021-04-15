Нападающий "Арсенала" заразился малярией

Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о причине, по которой он пропустил последние матчи "канониров"

Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о причине, по которой он пропустил последние матчи "канониров".

Как передает Report, об этом написал габонец под фотографией на своей странице в "Инстаграме" .

"Всем привет, спасибо за сообщения и звонки. К сожалению, я заразился малярией, когда выступал за сборную в Габоне несколько недель назад. Провел несколько дней в больнице на этой неделе, но с каждым днем чувствую себя гораздо лучше.

Спасибо отличным врачам, которые обнаружили вирус так быстро и сразу же начали лечение. Я не очень хорошо себя чувствовал в последние пару недель, но я вернусь сильнее, чем когда-либо!", - отметил футболист.