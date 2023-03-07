О нас

Нападающие "Карабаха" вошли в список лучших бомбардиров Европы

Нападающие "Карабаха" вошли в список лучших бомбардиров Европы Нападающие футбольного клуба "Карабах" Муса Гурбанлы и Рамиль Шейдаев вошли в список игроков, забивших наибольшее количество голов в своих чемпионатах Европы.
Футбол
7 марта 2023 г. 22:41
Нападающие Карабаха вошли в список лучших бомбардиров Европы

Нападающие футбольного клуба "Карабах" Муса Гурбанлы и Рамиль Шейдаев вошли в список игроков, забивших наибольшее количество голов в своих чемпионатах Европы.

Как сообщает Report, форварды делят 4-5 места в рейтинге, каждый из них забил в текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана 17 голов.

Лидирует в рейтинге Эннер Валенсия из турецкого "Фенербахче", в активе эквадорского форварда 23 гола. Райан Филип, футболист люксембургского клуба "Свифт", с 20 голами занимает второе место. Первую тройку замыкает нападающий шотландского "Селтика" Кого Фурухаси (19 голов).

Отметим, что список составлен без учета игроков, которые играют в странах "большой пятерки" - Англия, Германия, Испания, Италия и Франция.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"ın hücumçuları Avropanın ən yaxşı bombardirlərinin siyahısına düşüblər

Самое важное

Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
Ильхам Алиев: Расстояние между Азербайджаном и Тимор-Лесте не должно препятствовать сотрудничеству
7 марта 2023 г. 20:28
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
Президент Ильхам Алиев: Визит главы Тимор-Лесте обеспечит успешное продолжение дружественных связей
7 марта 2023 г. 20:21
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
Азербайджан утвердил список резолюций по вопросам глобальной безопасности
7 марта 2023 г. 16:10
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил группу азербайджанских женщин
6 марта 2023 г. 13:21
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
Позиции Азербайджанской Армии подверглись минометному обстрелу
6 марта 2023 г. 10:30
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
МИД: незаконные армянские вооруженные формирования должны быть немедленно выведены с территории Азербайджана
5 марта 2023 г. 15:21
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
Умайра Тагиева назначена заместителем министра, Фирдовси Алиев освобожден от должности
4 марта 2023 г. 16:37
В Азербайджане продажа квартир без купчей может быть запрещена законом
В Азербайджане продажа квартир без "купчей" может быть запрещена законом
3 марта 2023 г. 15:22
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
Генсек СВМДА: Продление председательства Азербайджана в ДН говорит о востребованности его подходов
3 марта 2023 г. 14:34
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
Община Западного Азербайджана призывает ПАСЕ начать мониторинг прав азербайджанцев, изгнанных из Армении
3 марта 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi