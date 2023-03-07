Нападающие "Карабаха" вошли в список лучших бомбардиров Европы

Нападающие футбольного клуба "Карабах" Муса Гурбанлы и Рамиль Шейдаев вошли в список игроков, забивших наибольшее количество голов в своих чемпионатах Европы.

Нападающие футбольного клуба "Карабах" Муса Гурбанлы и Рамиль Шейдаев вошли в список игроков, забивших наибольшее количество голов в своих чемпионатах Европы.

Как сообщает Report , форварды делят 4-5 места в рейтинге, каждый из них забил в текущем сезоне Премьер-лиги Азербайджана 17 голов.

Лидирует в рейтинге Эннер Валенсия из турецкого "Фенербахче", в активе эквадорского форварда 23 гола. Райан Филип, футболист люксембургского клуба "Свифт", с 20 голами занимает второе место. Первую тройку замыкает нападающий шотландского "Селтика" Кого Фурухаси (19 голов).

Отметим, что список составлен без учета игроков, которые играют в странах "большой пятерки" - Англия, Германия, Испания, Италия и Франция.