Нападающего сборной Венгрии госпитализировали после столкновения с вратарем шотландцев

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга находился в сознании после столкновения с вратарем сборной Шотландии в матче чемпионата Европы по футболу, спортсмена госпитализировали в больницу Штутгарта.

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга находился в сознании после столкновения с вратарем сборной Шотландии в матче чемпионата Европы по футболу, спортсмена госпитализировали в больницу Штутгарта.

Как передает Report , об этом сообщает германский телеканал Magenta TV.

Сборная Венгрии со счетом 1:0 обыграла шотландцев в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы, встреча прошла в Штутгарте. В середине второго тайма на 70-й минуте Варга столкнулся с вратарем шотландцев и упал на газон. Несколько минут игрок не мог подняться с поля, после чего его унесли на носилках, приложив кислородную маску.

По информации Magenta TV, Варгу доставили в больницу Штутгарта. По пути в больницу Варга находился в сознании и разговаривал с врачами.

Сборная Венгрии заняла третье место в группе A и сохраняет шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы благодаря рейтингу команд, занявших третьи места.