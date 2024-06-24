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Нападающего сборной Венгрии госпитализировали после столкновения с вратарем шотландцев

Нападающего сборной Венгрии госпитализировали после столкновения с вратарем шотландцев Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга находился в сознании после столкновения с вратарем сборной Шотландии в матче чемпионата Европы по футболу, спортсмена госпитализировали в больницу Штутгарта.
Футбол
24 июня 2024 г. 02:19
Нападающего сборной Венгрии госпитализировали после столкновения с вратарем шотландцев

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга находился в сознании после столкновения с вратарем сборной Шотландии в матче чемпионата Европы по футболу, спортсмена госпитализировали в больницу Штутгарта.

Как передает Report, об этом сообщает германский телеканал Magenta TV.

Сборная Венгрии со счетом 1:0 обыграла шотландцев в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы, встреча прошла в Штутгарте. В середине второго тайма на 70-й минуте Варга столкнулся с вратарем шотландцев и упал на газон. Несколько минут игрок не мог подняться с поля, после чего его унесли на носилках, приложив кислородную маску.

По информации Magenta TV, Варгу доставили в больницу Штутгарта. По пути в больницу Варга находился в сознании и разговаривал с врачами.

Сборная Венгрии заняла третье место в группе A и сохраняет шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы благодаря рейтингу команд, занявших третьи места.

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