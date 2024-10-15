Нападающего сборной Франции и мадридского "Реала" обвинили в сексуальном насилии

Пострадавшая в Швеции девушка обвинила нападающего футбольного клуба «Реал Мадрид» Килиана Мбаппе в сексуальном насилии.

Пострадавшая в Швеции девушка обвинила нападающего сборной Франции и мадридского клуба "Реал Мадрид" Килиана Мбаппе в сексуальном насилии.

Как передает Report, об этом 15 октября написала газета Expressen.

В настоящее время прокуратура ведет расследование, футболист находится под следствием по "обоснованному подозрению" в сексуальном насилии.

По информации издания, в четверг, 10 октября, игрок испанской команды вместе с друзьями приехал в Стокгольм, чтобы побывать в местном ресторане и посетить крупнейший ночной клуб города у площади Стуреплан. После вечеринки компания остановилась отеле Bank, в котором и произошел инцидент.

Через два дня пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью и рассказала о насилии правоохранителям. Полицейские изъяли ее личные вещи для проведения экспертизы.

"В отеле нет никого, кто мог бы сообщить какую-либо информацию. Это полностью зависит от полиции и ее расследования. Никаких комментариев и никакой информации у нас нет", - приводит Expressen слова сотрудницы отеля.

Сам Мбаппе отрицает причастность к этим событиям. По его словам, новость не имеет ничего общего с реальностью и является провокацией на фоне предстоящего слушания в Комитете Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

"Фейк-новость!", - написал спортсмен на своей странице в соцсети "X".