О нас

Нападающего сборной Франции и мадридского "Реала" обвинили в сексуальном насилии

Нападающего сборной Франции и мадридского "Реала" обвинили в сексуальном насилии Пострадавшая в Швеции девушка обвинила нападающего футбольного клуба «Реал Мадрид» Килиана Мбаппе в сексуальном насилии.
Футбол
15 октября 2024 г. 17:48
Нападающего сборной Франции и мадридского Реала обвинили в сексуальном насилии

Пострадавшая в Швеции девушка обвинила нападающего сборной Франции и мадридского клуба "Реал Мадрид" Килиана Мбаппе в сексуальном насилии.

Как передает Report, об этом 15 октября написала газета Expressen.

В настоящее время прокуратура ведет расследование, футболист находится под следствием по "обоснованному подозрению" в сексуальном насилии.

По информации издания, в четверг, 10 октября, игрок испанской команды вместе с друзьями приехал в Стокгольм, чтобы побывать в местном ресторане и посетить крупнейший ночной клуб города у площади Стуреплан. После вечеринки компания остановилась отеле Bank, в котором и произошел инцидент.

Через два дня пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью и рассказала о насилии правоохранителям. Полицейские изъяли ее личные вещи для проведения экспертизы.

"В отеле нет никого, кто мог бы сообщить какую-либо информацию. Это полностью зависит от полиции и ее расследования. Никаких комментариев и никакой информации у нас нет", - приводит Expressen слова сотрудницы отеля.

Сам Мбаппе отрицает причастность к этим событиям. По его словам, новость не имеет ничего общего с реальностью и является провокацией на фоне предстоящего слушания в Комитете Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

"Фейк-новость!", - написал спортсмен на своей странице в соцсети "X".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Стал известен главный тренер дублеров ФК Сумгайыт
Стал известен главный тренер дублеров ФК "Сумгайыт"
15 октября 2024 г. 15:19
Сборная Азербайджана U-21 сыграет с Англией
Сборная Азербайджана U-21 сыграет с Англией
15 октября 2024 г. 09:28
Лига наций УЕФА: Сборная Турции обыграла Исландию
Лига наций УЕФА: Сборная Турции обыграла Исландию
15 октября 2024 г. 01:04
Лига наций: Сборная Азербайджана уступила Словакии
ФотоЛига наций: Сборная Азербайджана уступила Словакии
14 октября 2024 г. 22:08
Нефтчи официально объявил о назначении нового главного тренера
"Нефтчи" официально объявил о назначении нового главного тренера
14 октября 2024 г. 15:16
Обнародовано количество проданных билетов на матч Азербайджан-Словакия
Обнародовано количество проданных билетов на матч Азербайджан-Словакия
14 октября 2024 г. 12:10
Сумгайыт расстался с достигшим договоренности с Нефтчи Самиром Абасовым
"Сумгайыт" расстался с достигшим договоренности с "Нефтчи" Самиром Абасовым
14 октября 2024 г. 10:59
Сегодня в IV туре Лиги наций УЕФА пройдут 10 матчей
Сегодня в IV туре Лиги наций УЕФА пройдут 10 матчей
14 октября 2024 г. 10:52
Чемпион Азербайджана дисквалифицирован на 4 года
Чемпион Азербайджана дисквалифицирован на 4 года
14 октября 2024 г. 10:01
Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана сегодня встретится со Словакией
Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана сегодня встретится со Словакией
14 октября 2024 г. 09:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi