"Нант" включил армянского футболиста в заявку на участие в игре с "Карабахом"

Объявлена заявка "Нанта" на участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который пройдет во Франции против "Карабаха". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Лиги 1, в завтрашнем матче в распоряжении главного т

Объявлена заявка "Нанта" на участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который пройдет во Франции против "Карабаха".



Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Лиги 1, в завтрашнем матче в распоряжении главного тренера Антуана Комбуаре будут 23 игрока. Из них 3 вратаря, 6 защитников, 7 полузащитников и 6 нападающих.



В заявке на участие также было указано имя армянского полузащитника Гора Манвеляна.



Вратари: 1. Альбан Ляфон, 16. Реми Дескам, 30. Денис Петрич.



Защитники: 2. Фабио, 3. Андрей Чиротто, 4. Николя Паллуа, 12. Деннис Аппиа, 21. Жан-Шарль Кастеллетто, 24. Себастьян Корсия.



Полузащитники: 5. Педро Чиривелья, 8. Самуэль Мутуссами, 10. Людовик Блас, 17. Мусса Сиссоко, 19. Мохамед Ачи, 22. Гор Манвелян, 29. Кентен Мерлен.



Нападающие: 7. Эванн Гессан, 11. Маркус Коко, 14. Игнатиус Ганаго, 27. Мойзес Симон, 31. Мустафа Мухаммад, 55. Абдул-Кадер Бамба.

Отметим, что матч «Нант» - «Карабах», который состоится 27 октября, начнется в 23:00 по бакинскому времени.