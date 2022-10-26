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"Нант" включил армянского футболиста в заявку на участие в игре с "Карабахом"

"Нант" включил армянского футболиста в заявку на участие в игре с "Карабахом" Объявлена заявка "Нанта" на участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который пройдет во Франции против "Карабаха". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Лиги 1, в завтрашнем матче в распоряжении главного т
Футбол
26 октября 2022 г. 22:34
Нант включил армянского футболиста в заявку на участие в игре с Карабахом

Объявлена заявка "Нанта" на участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, который пройдет во Франции против "Карабаха".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Лиги 1, в завтрашнем матче в распоряжении главного тренера Антуана Комбуаре будут 23 игрока. Из них 3 вратаря, 6 защитников, 7 полузащитников и 6 нападающих.

В заявке на участие также было указано имя армянского полузащитника Гора Манвеляна.

Вратари: 1. Альбан Ляфон, 16. Реми Дескам, 30. Денис Петрич.

Защитники: 2. Фабио, 3. Андрей Чиротто, 4. Николя Паллуа, 12. Деннис Аппиа, 21. Жан-Шарль Кастеллетто, 24. Себастьян Корсия.

Полузащитники: 5. Педро Чиривелья, 8. Самуэль Мутуссами, 10. Людовик Блас, 17. Мусса Сиссоко, 19. Мохамед Ачи, 22. Гор Манвелян, 29. Кентен Мерлен.

Нападающие: 7. Эванн Гессан, 11. Маркус Коко, 14. Игнатиус Ганаго, 27. Мойзес Симон, 31. Мустафа Мухаммад, 55. Абдул-Кадер Бамба.

Отметим, что матч «Нант» - «Карабах», который состоится 27 октября, начнется в 23:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке "Nant" erməni futbolçunu "Qarabağ"la oyunun iştirak ərizəsinə daxil edib

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