Налоговые власти Испании требуют с Роналду 28 млн

Баку. 30 май. REPORT.AZ/ Налоговые власти Испании отказались от предложения нападающего сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду о выплате € 14,7 млн для избежания тюремного наказания по делу об уклонении от уплаты налогов.

Как передает Report, об этом сообщает AS.

По информации издания, налоговая служба хочет, чтобы 33-летний футболист выплатил не только долг, но и штрафы, а также проценты и прочие расходы – в сумме € 28 млн. Роналду должен выплатить эту сумму до 15 июня, в противном случае после чемпионата мира–2018 он предстанет перед судом.

Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму € 14,7 млн с 2011 по 2014 год. Прокуратура считает, что футболист использовал созданную бизнес-структуру с целью сокрытия доходов, полученных за имиджевые права.