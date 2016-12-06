Наказанный АФФА футболист: Джанелидзе сказал "забейте еще один гол, чтобы моя "ставка" соответствовала" - ВИДЕО

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Давид Джанелидзе употребил фразу, не подходящую играющему в высшей лиге футболисту. Эта фраза также не подходит выступающему в Азербайджане легионеру".

Об этом в заявлении Report сказал футболист выступающего в I дивизионе клуба "Раван" Захид Гулиев, касаясь инцидента, произошедшего после матча с АЗАЛ в 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Действия, ставшие причиной наказания его Дисциплинарным комитетом АФФА на 7 матчей, футболист объяснил следующим образом: "Когда на указанном матче счет стал 4:0 в пользу АЗАЛ, он сказал "забейте еще один гол, чтобы моя "ставка" соответствовала". Я знаю русский язык, поэтому понял, что он намекает на наше упоминание в "договорных матчах". Я не знаю, почему он сказал это, чтобы подшутить над нами, или же по той причине, что была сделана ставка на матч. Чтобы дать ему ответ, в одном из эпизодов я ударил Джанелидзе ногой по спине, после чего главный арбитр Фариз Юсифов показал мне красную карточку. Когда я уходил все спрашивали у меня "Что случилось?". В тот момент мне было трудно объяснить товарищам по команде что именно произошло".

Он сказал, что не употреблял оскорбительных фраз по поводу этнической принадлежности соперника: "Я не употребил ни одного нецензурного слова. Просто, ударил его. Дисциплинарный комитет наказывает так, как считает нужным. Никто не обращает внимания на то, в каком состоянии находится "Раван". Мы и так падаем, а они нас еще и добивают".

Отметим, что указанная встреча завершилась победой АЗАЛ со счетом 4:0.