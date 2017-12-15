Наказанные Дисциплинарным комитетом АФФА из-за договорных матчей лица подали апелляционную жалобу

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет АФФА пожизненно отстранил трех лиц от любой деятельности, связанной с футболом, из-за личного участия в манипуляции спортивными результатами матчей.

Об этом Report сообщил представитель УЕФА в АФФА по договорным матчам Кямран Джабраилов.

По его словам, бывшие футболисты клуба "Кешля" Низами Гаджиев и Миргусейн Сеидов, а также бывший сотрудник "Нефтчи" (тренер-методист) Агакиши Мехдизаде в связи с решением подали апелляционную жалобу в Апелляционный арбитражный трибунал АФФА.

Он отметил, что окончательное решение относительно указанных лиц будет принято в начале 2018 года.

К.Джабраилов заявил о продолжении на данный момент расследований. Он также не исключил вероятность применения наказаний и в ближайшем будущем: "На данный момент на основе поступивших сведений продолжаются расследования. Конкретной информации об участии официальных представителей клубов и тренеров в договорных матчах нет. При наличии информации будут наказаны и эти лица. В период продолжения процесса всесторонних заявлений не делают. Так как это может быть деталью следственной деятельности".

Отметим, что решением Дисциплинарного комитета АФФА Низами Гаджиев и Миргусейн Сеидов были пожизненно отстранены от футбола 1 декабря, а Агакиши Мехдизаде - 6 декабря. Все трое отстранены от клубов, где работали.