Наказан игрок "Олимпиакоса", оскорбивший болельщиков после игры с "Карабахом"

Наказан игрок греческого "Олимпиакоса" Пап Абу Сиссе, который оскорбил местных болельщиков после проигрыша "Карабаху" в игре третьего тура Лиги Европы УЕФА.

Наказан игрок греческого "Олимпиакоса" Пап Абу Сиссе, который оскорбил местных болельщиков после проигрыша "Карабаху" в игре третьего тура Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на dakaractu.com, решением главного тренера Мичеля Гонзалеса сенегальский защитник отстранен от основного состава.

Хотя 27-летний футболист поделился сообщением с извинениями на своей личной странице в Instagram за свои действия, решение испанского специалиста это не изменило.

Напомним, что 6 октября азербайджанский "Карабах" на выезде разгромил греческий "Олимпиакос" со счетом 0:3.

Ответная игра между командами состоится 13 октября в Баку на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.