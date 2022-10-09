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Наказан игрок "Олимпиакоса", оскорбивший болельщиков после игры с "Карабахом"

Наказан игрок "Олимпиакоса", оскорбивший болельщиков после игры с "Карабахом" Наказан игрок греческого "Олимпиакоса" Пап Абу Сиссе, который оскорбил местных болельщиков после проигрыша "Карабаху" в игре третьего тура Лиги Европы УЕФА.
Футбол
9 октября 2022 г. 09:42
Наказан игрок Олимпиакоса, оскорбивший болельщиков после игры с Карабахом

Наказан игрок греческого "Олимпиакоса" Пап Абу Сиссе, который оскорбил местных болельщиков после проигрыша "Карабаху" в игре третьего тура Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на dakaractu.com, решением главного тренера Мичеля Гонзалеса сенегальский защитник отстранен от основного состава.

Хотя 27-летний футболист поделился сообщением с извинениями на своей личной странице в Instagram за свои действия, решение испанского специалиста это не изменило.

Напомним, что 6 октября азербайджанский "Карабах" на выезде разгромил греческий "Олимпиакос" со счетом 0:3.

Ответная игра между командами состоится 13 октября в Баку на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ"la oyundan sonra azarkeşləri təhqir edən futbolçu cəzalanıb

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