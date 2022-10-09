Наказан игрок "Олимпиакоса", оскорбивший болельщиков после игры с "Карабахом"

Наказан игрок греческого "Олимпиакоса" Пап Абу Сиссе, который оскорбил местных болельщиков после проигрыша "Карабаху" в игре третьего тура Лиги Европы УЕФА.
Как передает
Хотя 27-летний футболист поделился сообщением с извинениями на своей личной странице в Instagram за свои действия, решение испанского специалиста это не изменило.
Напомним, что 6 октября азербайджанский "Карабах" на выезде разгромил греческий "Олимпиакос" со счетом 0:3.
Ответная игра между командами состоится 13 октября в Баку на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.