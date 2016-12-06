Наказан футболист, оскорбивший этническую принадлежность соперника во время матча в Азербайджане

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Дисциплинарного комитета АФФА вынесены решения в связи с происходящими в играх 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Как сообщает Report, самое строгое наказание было связано с матчем AZAL - "Раван".

На 90+1-й минуте встречи футболист гостей Захид Гулиев был отстранен от поля, получив красную карточку за агрессивное поведение. Он допустил оскорбления относительно этнической принадлежности соперника. Дисциплинарный комитет наказал Гулиева на 7 игр, а "Раван" оштрафован на 640 манатов.

На стадионе Azеrsun Arena, где проходил матч "Карабах" - "Сабаиль", радиоинформация была передана с запозданием на 17 минут. В связи с этим сделано предупреждение "Карабаху". В случае повторения подобного случая, клуб будет оштрафован.

Также оштрафованы "Интер" и "Габала" на сумму 800 манатов каждый.