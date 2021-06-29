Накануне ЕВРО-2020 защитник сборной Украины потерял сознание

У защитника "Брюгге" и сборной Украины Эдуарда Соболя возникли проблемы со здоровьем накануне ЕВРО-2020.

У защитника "Брюгге" и сборной Украины Эдуарда Соболя возникли проблемы со здоровьем накануне ЕВРО-2020.

Как передает Report, об этом рассказал украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Перед началом чемпионата Европы у Соболя были проблемы со здоровьем – он терял сознание. Причем, не один раз у него были проблемы, ему становилось плохо. Проводили дополнительные обследования, но вроде с ним все в порядке", - сказал Цыганык.

Напомним, что на текущем ЕВРО украинец лишь раз появлялся на поле – вышел на 90-й минуте матча с Северной Македонией (2:1).