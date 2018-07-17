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    Найдена похищенная мать бразильского футболиста

    Все подозреваемые задержаны

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ В Бразилии была похищена мать полузащитника украинского "Шахтера" (Донецк) Тайсона - Розангела Барселлос Фреда.

    Как сообщает Report со ссылкой на correio24horas.com.br, похититель поджидал женщину в машине, припаркованной возле двери дома. Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу. После этого злоумышленник бросил женщину в багажник машины и скрылся.

    Сотрудники правоохранительной службы обнаружили мать футболиста вечером в соседнем муниципалитете. Полиция подтвердила, что подозреваемых арестовали, но не назвали имена или число задержанных.

    Отметим, что Тайсон в ЧМ-2018 играл в составе сборной Бразилии.

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