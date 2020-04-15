Наибольшие потери от коронавируса понес "Карабах", следом идет "Нефтчи" - ИССЛЕДОВАНИЕ

Пандемия коронавируса также отрицательно сказалась на трансферных ценах футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на Transfermarkt, в результате этого, с точки зрения персонала, стоимость клубов снизилась.

Наибольшие потери понес "Карабах". Агдамский клуб, стоимость состава которого до пандемии составляла 14,325 млн евро, потерял 2 млн 650 тыс. евро. Теперь стоимость состава команды оценивается в 11 млн 675 тыс. евро.

На втором месте - "Нефтчи". Если раньше состав клуба оценивался в 11 млн 700 тыс. евро, то после пандемии он потерял 2 млн 125 тыс. евро. Нынешняя стоимость состава "черно-белых" составляет 9 млн 575 тыс. евро.

Текущая стоимость всех клубов, выступающих в Премьер-лиге:

1. "Карабах" – 11,675 млн евро (14,325 млн евро)

2. "Нефтчи" – 9,575 млн евро (11,7 млн евро)

3. "Кешля" - 6,3 млн евро (6,925 млн евро)

4. "Сумгайыт" - 5,925 млн евро (6,375 млн евро)

5. "Зиря" - 7,3 млн евро (8,23 млн евро)

6. "Сабах" - 8,325 млн евро (9,525 млн евро)

7. "Сабаиль" – 5,525 млн евро (6,275 млн евро)

8. "Габала" – 4,725 млн евро (4,95 млн евро)

Отметим, что в скобках указана стоимость состава клубов до пандемии.