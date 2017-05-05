Награждены финалисты Кубка Азербайджана по футболу

Кубок вручили Рашаду Садыгову

5 мая, 2017 19:37

https://report.az/storage/news/c7b198b9e9c6c9f6a0f460faa0deb21b/1daa2958-ffa3-4f8e-aa94-89c49a8e61af_292.jpg Нахчыван. 5 мая. REPORT.AZ/ После финального матча Кубка Азербайджана по футболу прошла церемония награждения. Как сообщает Report, награды вручили министр молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Азад Джаббаров, генсек АФФА Эльхан Мамедов, президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев. Вначале были награждены судьи, а затем – члены "Габалы", которые в решающем матче проиграли "Карабаху" со счетом 0:2. Затем на сцену вышел коллектив агдамского клуба. Кубок Азербайджана вручили капитану "Карабаха" Рашаду Садыгову.

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