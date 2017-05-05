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    Награждены финалисты Кубка Азербайджана по футболу

    Кубок вручили Рашаду Садыгову

    Нахчыван. 5 мая. REPORT.AZ/ После финального матча Кубка Азербайджана по футболу прошла церемония награждения.

    Как сообщает Report, награды вручили министр молодежи и спорта Нахчыванской Автономной Республики Азад Джаббаров, генсек АФФА Эльхан Мамедов, президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев.

    Вначале были награждены судьи, а затем – члены "Габалы", которые в решающем матче проиграли "Карабаху" со счетом 0:2.

    Затем на сцену вышел коллектив агдамского клуба. Кубок Азербайджана вручили капитану "Карабаха" Рашаду Садыгову. 

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