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Награжден рекордсмен Премьер-лиги Азербайджана

Награжден рекордсмен Премьер-лиги Азербайджана Состоялась церемония награждения футболиста "Сабаила" Рахида Амиргулиева, ставшего рекордсменом по количеству участий в матчах Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
2 октября 2021 г. 19:45
Награжден рекордсмен Премьер-лиги Азербайджана

Состоялась церемония награждения футболиста "Сабаила" Рахида Амиргулиева, ставшего рекордсменом по количеству участий в матчах Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Report, 32-летний полузащитник был награжден перед игрой против клуба "Нефтчи". Награду ему присудили президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев, председатель правления "Сабаила" Абдулгани Нурмамедов и исполнительный директор клуба Фарадж Алиев.

Р.Амиргулиеву также подарили специальную форму с номером 14.

Отметим, что встреча против "Зиря", которая команда "Сабаила" проиграла со счетом 1:2, стала для Рахида Амиргулиева 422 матчем в Премьер-лиге. Предыдущий рекорд (421 игра) принадлежит Махмуду Гурбанову.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Premyer Liqasının rekordçusu mükafatlandırılıb

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