Нагельсманн отказался занять пост главного тренера "Челси"

Немец Юлиан Нагельсман отказался от возможности занять пост главного тренера "Челси" в следующем сезоне, в число кандидатов вошел бельгиец Венсан Компани.

Немец Юлиан Нагельсман отказался от возможности занять пост главного тренера "Челси" в следующем сезоне, в число кандидатов вошел бельгиец Венсан Компани.

Как передает Report, об этом сообщает The Times.

Нагельсман, который в марте покинул "Баварию", не был основным кандидатом на этот пост. Отмечается, что комплексная проверка, проведенная в отношении него, вызвала серьезные вопросы. В итоге 35-летний тренер отказался продолжать переговоры с руководством лондонского клуба.

Компани с лета прошлого года возглавляет "Бернли". В апреле команда досрочно обеспечила себе выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) из Чемпионшипа. Источники сообщают, что в "Челси" впечатлены лидерскими качествами Компани и его способностью полностью трансформировать стиль игры «Бернли». Однако есть и опасения по поводу его неопытности.

Кроме того, в шорт-листе кандидатов бывший тренер ПСЖ и "Тоттенхэма" аргентинец Маурисио Почеттино и бывший тренер сборной Испании Луис Энрике.

"Челси" в начале апреля до конца сезона возглавил Фрэнк Лэмпард, сменивший Грэма Поттера. Лондонский клуб проиграл все четыре матча во главе с новым тренером, в том числе обе встречи мадридскому "Реалу" в 1/4 финала Лиги чемпионов.