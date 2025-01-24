Нагельсман продлил контракт со сборной Германии по футболу до 2028 года

Германский футбольный союз (DFB) продлил контракт с главным тренером сборной страны Юлианом Нагельсманом.

Германский футбольный союз (DFB) продлил контракт с главным тренером сборной страны Юлианом Нагельсманом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба DFB.

Новый контракт рассчитан до 2028 года.

Нагельсману 37 лет, он возглавил сборную Германии 22 сентября 2023 года и во второй раз продлил контракт. С 2021 по 2023 год Нагельсман возглавлял германскую "Баварию", с которой один раз стал чемпионом Германии, дважды - обладателем кубка страны. До этого специалист был главным тренером в "Хоффенхайме" и "Лейпциге".