Надеюсь, что первая игра будет успешной - Никола Юрчевич

Главный тренер сборной Азербайджана Никола Юрчевич поделился своими мыслями о предстоящем матче с Хорватией в Загребе, передает корреспондент Report с предматчевой пресс-конференции.

"Это будет очень увлекательная и сложная игра. Хорватия - вице-чемпион мира. Мы провели хорошую тренировку и готовы продемонстрировать это на поле. В настоящее время играть готовы все. Травмирован только Алексей Исаев, он не приехал. Надеюсь, что наша первая игра у меня на родине будет успешной», - сказал Юрчевич.