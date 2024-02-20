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Национальные ассоциации будут обмениваться опытом в области лицензирования клубов

Национальные ассоциации будут обмениваться опытом в области лицензирования клубов
Футбол
20 февраля 2024 г. 13:48
Национальные ассоциации будут обмениваться опытом в области лицензирования клубов

Национальные футбольные ассоциации получат возможность обмениваться опытом между собой в области лицензирования клубов.

Об этом Report сказал директор департамента клубного лицензирования Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльчин Мамедов.

"В ближайшие месяцы национальные ассоциации смогут обратиться в УЕФА насчет обмена опытом друг с другом в области лицензирования клубов. Проанализировав данные лицензиаров, УЕФА определит федерации, которые будут работать вместе", - сказал Мамедов.

Отметим, что представитель АФФА принял участие в семинаре "Лицензирование клубов со стороны УЕФА и их финансовая устойчивость" в столице Нидерландов Амстердаме с участием представителей ассоциаций-членов УЕФА.

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