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Национальная гимнастическая арена в Баку впечатлила ганского футболиста

Национальная гимнастическая арена в Баку впечатлила ганского футболиста Национальная гимнастическая арена в Баку впечатлила ганского футболиста
Футбол
27 мая 2025 г. 16:12
Национальная гимнастическая арена в Баку впечатлила ганского футболиста

Игрок сборной Ганы по мини-футболу Совах Степан остался под большим впечатлением от Баку и организации чемпионата мира.

В беседе с корреспондентом Report он подчеркнул, что сборной понравилось абсолютно все.

"Нам удалось погулять по городу. Если бы была возможность, мы бы хотели приехать еще раз. Поверьте, Баку оставил в нас очень глубокий след. Город интересный, люди гостеприимные. Это мнение не только мое, но и всех моих товарищей по команде", - сказал Степан.

Он также отметил, что играть в футбол в Национальной гимнастической арене - одно удовольствие. "Выражаю благодарность всем, кто приложил усилия для проведения мундиаля в Баку", - добавил ганский футболист.

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Версия на английском языке Baku wins hearts: Ghanaian minifootball player hails city and World Cup venue
Версия на азербайджанском языке Qana minifutbol yığmasının üzvü: "Bakı bizdə çox dərin izlər buraxdı, şəhər maraqlı, insanları qonaqpərvərdir"

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