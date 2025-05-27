Национальная гимнастическая арена в Баку впечатлила ганского футболиста

Национальная гимнастическая арена в Баку впечатлила ганского футболиста

Игрок сборной Ганы по мини-футболу Совах Степан остался под большим впечатлением от Баку и организации чемпионата мира.

В беседе с корреспондентом Report он подчеркнул, что сборной понравилось абсолютно все.

"Нам удалось погулять по городу. Если бы была возможность, мы бы хотели приехать еще раз. Поверьте, Баку оставил в нас очень глубокий след. Город интересный, люди гостеприимные. Это мнение не только мое, но и всех моих товарищей по команде", - сказал Степан.

Он также отметил, что играть в футбол в Национальной гимнастической арене - одно удовольствие. "Выражаю благодарность всем, кто приложил усилия для проведения мундиаля в Баку", - добавил ганский футболист.