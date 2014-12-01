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    Национальная сборная Азербайджана впервые за свою историю проиграла сборной Казахстана

    Первый матч Кубка Ташкента-2014 завершился с большой разницей

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Национальная команда Азербайджана по футзалу начала с поражения турнир "Кубок Ташкента - 2014", который проходит в столице Узбекистана.

    Как сообщает Report, сборная под руководством главного тренера Фаустино Переса проиграла в первом матче сборной Казахстана со счетом 1:4. Единственный гол проигравшей команды забил Раджаб Фараджзаде. 2 декабря азербайджанская сборная встретится со сборной Беларуси. 3 декабря соперником команды будет Узбекистан.

    Отметим, что ранее сборная Азербайджана трижды встречалась со сборной Казахстана и всегда одерживала победу. 

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