Национальная сборная Азербайджана впервые за свою историю проиграла сборной Казахстана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Национальная команда Азербайджана по футзалу начала с поражения турнир "Кубок Ташкента - 2014", который проходит в столице Узбекистана.

Как сообщает Report, сборная под руководством главного тренера Фаустино Переса проиграла в первом матче сборной Казахстана со счетом 1:4. Единственный гол проигравшей команды забил Раджаб Фараджзаде. 2 декабря азербайджанская сборная встретится со сборной Беларуси. 3 декабря соперником команды будет Узбекистан.

Отметим, что ранее сборная Азербайджана трижды встречалась со сборной Казахстана и всегда одерживала победу.