Национальная сборная Азербайджана продвинулась в рейтинге ФИФА на 45 позиций

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала очередной рейтинг национальных сборных команд.

Как сообщает Report, азербайджанская сборная по сравнению с предыдущим месяцем продвинулась на 45 позиций.

В списке за сентябрь команда под руководством Роберта Просинечки находилась на 133 позиции, а теперь заняла 88-ю ступень с 404 очками. Сборная Азербайджана в отборочном туре ЧМ-2018 одержала победу над Сан-Марино на выезде, и над сборной Норвегии в домашнем матче. На выездном матче с Чехией зарегистрирована безголевая ничья.

Соперник Азербайджана в отборочном туре - сборная Германии продвинулась на одну позицию и заняла 2-ю ступень с 1465 очками. Северная Ирландия опустилась на 6 ступеней и заняла 36-е место (739 очков), Норвегия опустилась с 82 на 81-ю позицию (438 очков), Чехия продвинулась на 7 позиций и находится на 40-м месте рейтинга (663 очка).

Сборная России опустилась на 15 позиций и заняла 53-е место (594 очка). Турция также сдала позиции на 4 ступени и находится на 25-м месте с 843 очками. В списке вновь лидирует сборная Аргентины, в активе которой 1621 очко. Первую тройку замыкает сборная Бразили с 1410 очками.

Отметим, что очередной рейтинг будет обнародован 24 ноября.