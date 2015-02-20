​Национальная сборная Азербайджана по футболу отправилась в Анталью

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Национальная сборная Азербайджана по футболу сегодня утром отправилась в Анталью (Турция). Как сообщает Report, в Турцию отправились основная сборная, U-21 и U-16.

Наряду с национальной командой в сборах примут участие члены Комитета тренеров АФФА - Боюкага Гаджиев, Шахин Диниев и Агасалим Мирджавадов.

Отметим, что в рамках сбора в Анталье 24 февраля состоится товарищеский матч между основной национальной сборной и украинским клубом "Шахтер". Встреча состоится на Mardan Stadium. В сборе, который продлится неделю, не смогут принять участие клубы "Нефтчи" и АЗАЛ, так как футболисты этих команд проведут отложенный матч 3-го тура Премьер-лиги.