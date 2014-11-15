Национальная футбольная команда Норвегии прибыла в Баку

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Норвежская национальная команда, которая встретится со сборной Азербайджана в рамках отборочного этапа ЕВРО-2016, прибыла в Баку вечером 14 ноября. Как сообщает Report, команда гостей расположилась в отеле Hilton.

Свой приезд на 2 дня раньше скандинавы объяснили тем, что им необходимо адаптироваться к разнице во времени между Азербайджаном и Норвегией, которая составляет 3 часа. Главный тренер норвежцев Пер-Матиас Хогмо сказал "Dagbladet Sport": "Мы живем по норвежскому времени. Сейчас мы должны сделать так, чтобы разница во времени была минимальной".

Опытный тренер отметил, что наблюдал за матчами национальной команды Азербайджана с Болгарией, Италией и Хорватией. По его мнению, сборная Азербайджана является решительной и опасной командой.