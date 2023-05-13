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В матче "Сабах" - "Бешикташ" забито четыре гола

В матче "Сабах" - "Бешикташ" забито четыре гола В Баку начался благотворительный матч между командами Турции "Сабах" и "Бешикташ".
Футбол
13 мая 2023 г. 18:51
В матче Сабах - Бешикташ забито четыре гола

В Баку проходит благотворительный матч между командами "Сабах" и "Бешикташ".

Как сообщает Report, счет в поединке после первого тайма 2:2.

Полученная от игры прибыль будет передана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

18:17

В Баку проходит благотворительный матч между командами "Сабах" и "Бешикташ".

Как сообщает Report, счет в поединке 2:0 в пользу бакинского клуба. На 3-й и 5-й минутах Алексей Кащук разочаровал стамбульский клуб.

Полученная от игры прибыль будет передана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

18:07

В Баку начался благотворительный матч между командами "Сабах" и "Бешикташ".

Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Поединок обслуживает судья ФИФА Турал Гурбанов.

Полученная от игры прибыль будет передана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.


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