В матче "Сабах" - "Бешикташ" забито четыре гола

В Баку начался благотворительный матч между командами Турции "Сабах" и "Бешикташ".

В Баку проходит благотворительный матч между командами "Сабах" и "Бешикташ".

Как сообщает Report, счет в поединке после первого тайма 2:2.

Полученная от игры прибыль будет передана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

18:17

В Баку проходит благотворительный матч между командами "Сабах" и "Бешикташ".

Как сообщает Report, счет в поединке 2:0 в пользу бакинского клуба. На 3-й и 5-й минутах Алексей Кащук разочаровал стамбульский клуб.

Полученная от игры прибыль будет передана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

18:07

В Баку начался благотворительный матч между командами "Сабах" и "Бешикташ".

Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Поединок обслуживает судья ФИФА Турал Гурбанов.

Полученная от игры прибыль будет передана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

