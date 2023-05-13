В матче "Сабах" - "Бешикташ" забито четыре гола

В Баку проходит благотворительный матч между командами "Сабах" и "Бешикташ".
Как сообщает Report, счет в поединке после первого тайма 2:2.
Полученная от игры прибыль будет передана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
В Баку проходит благотворительный матч между командами "Сабах" и "Бешикташ".
Как сообщает Report, счет в поединке 2:0 в пользу бакинского клуба. На 3-й и 5-й минутах Алексей Кащук разочаровал стамбульский клуб.
Полученная от игры прибыль будет передана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
В Баку начался благотворительный матч между командами "Сабах" и "Бешикташ".
Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Поединок обслуживает судья ФИФА Турал Гурбанов.
Полученная от игры прибыль будет передана для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.