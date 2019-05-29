Начался финал Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Стартовал финальный матч Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, в игре, проходящей на Бакинском олимпийском стадионе, встречаются английские "Челси" и "Арсенал".

22:05

Объявлены стартовые составы "Челси" и "Арсенала", которые сегодня встретятся в финале Лиги Европы УЕФА в Баку.

Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт УЕФА, команды выйдут на поле в следующих составах:

"Челси": 1. Кепа Аррисабалака, 28. Сесар Аспиликуэта, 27. Андреас Кристиенсен, 30. Дэвид Луис, 33. Эмерсон Палмиери, 17. Матео Ковачич, 5. Жоржиньо, 7. Нголо Канте, 11. Педро Родрикес, 18. Оливье Жиру, 10. Эден Азар.

"Арсенал": 1. Петр Чех, 31. Сиад Колашинац, 6. Лоран Косельни, 5. Сократ Папастатопулос, 18. Начо Монреаль, 15. Энзли Мейтленд-Найлз, 34. Гранит Чака, 11. Лукас Торрейра, 14. Пьер-Эмерик Обамеянг, 10. Месут Озил, 9. Александр Ляказетт.

Отметим, что матч на Бакинском олимпийском стадионе начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.