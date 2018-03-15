Началось заседание Комитета клубов АФФА

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Началось первое в этом году заседание Комитета клубов АФФА.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании в Boulevard Hotel на повестке дня находится несколько вопросов.

Это избрание нового председателя Комитета клубов, обсуждение применения новшеств конвенции УЕФА для тренерских курсов (представление Аслана Керимова и Османа Рагимова), новая рабочая стратегия футбольных клубов с фан-клубками в рамках процесса лицензирования УЕФА (представление Юсифа Велиева), обсуждение участия дублирующих команд в первом дивизионе Азербайджана, тестирование системы VAR для будущего применения в Премьер-лиге (представление системы видеопомощи для арбитров), обсуждение проблемы, связанной с непредоставлением Миграционной службой разрешения на временное проживание натурализованных футболистов и обращения в связи с этим в АФФА, обращение в АФФА для участия менеджеров ТМС-клубов в соответствующих курсах ФИФА, обсуждение возможного участия представителей клубов первого дивизиона в Комитете клубов, обсуждение существующих проблем в образовании футболистов по различным возрастным категориям и поиск выхода из ситуации, участие национальной сборной U-17 в Молодежной Лиге.

В заседании принимают участие представители 8 клубов Премьер-лиги Азербайджана - Рамиш Малыев ("Кешля"), Рияд Рафиев ("Сумгайыт"), Эльнур Джамалханов ("Кяпяз"), Заур Азизов ("Габала"), Рамин Гасанов ("Сабаиль"), Кямран Гулиев ("Нефтчи"), Асиф Аскеров, Амрах Челикел ("Карабах") и Натиг Исмайлов ("Зиря").