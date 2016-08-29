Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сегодня началось заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает Report, заседание проходит на учебно-тренировочной базе национальной команды в поселке Мардакян.

На заседании принимают участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, генсек Эльхан Мамедов, президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев, председатель Комитета тренеров АФФА Вагиф Садыгов, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов, председатель Наблюдательного совета Производственного объединения "Азеркимья" Мухтар Бабаев и член Исполнительного комитета АФФА Искендер Джавадов.

После заседания члены комитета будут присутствовать на тренировке сборной Азербайджана на стадионе Dalğa Arena.