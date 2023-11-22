Джанни Де Бьязи досрочно покинул внеочередное заседание Испоколма АФФА

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи досрочно покинул внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи досрочно покинул внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает Report, 67-летний специалист присутствовал на собрании всего лишь 10 минут.

10:20

Началось внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает Report, члены исполкома Фарид Мансуров, Эльхан Мамедов, Махир Мамедов и Эльмар Мамедъяров не принимают участия в заседании.

В повестку включен отчет главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи и вопрос о продлении контракта.