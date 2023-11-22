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Джанни Де Бьязи досрочно покинул внеочередное заседание Испоколма АФФА

Джанни Де Бьязи досрочно покинул внеочередное заседание Испоколма АФФА Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи досрочно покинул внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА.
Футбол
22 ноября 2023 г. 10:27
Джанни Де Бьязи досрочно покинул внеочередное заседание Испоколма АФФА

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи досрочно покинул внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает Report, 67-летний специалист присутствовал на собрании всего лишь 10 минут.

10:20

Началось внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА.

Как сообщает Report, члены исполкома Фарид Мансуров, Эльхан Мамедов, Махир Мамедов и Эльмар Мамедъяров не принимают участия в заседании.

В повестку включен отчет главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи и вопрос о продлении контракта.

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Версия на азербайджанском языке Canni De Byazi AFFA İcraiyyə Komitəsinin fövqəladə iclasını erkən tərk edib - YENİLƏNİB

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