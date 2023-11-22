Джанни Де Бьязи досрочно покинул внеочередное заседание Испоколма АФФА

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи досрочно покинул внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА.
Как сообщает Report, 67-летний специалист присутствовал на собрании всего лишь 10 минут.
10:20
Началось внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА.
Как сообщает Report, члены исполкома Фарид Мансуров, Эльхан Мамедов, Махир Мамедов и Эльмар Мамедъяров не принимают участия в заседании.
В повестку включен отчет главного тренера сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи и вопрос о продлении контракта.