Началось предварительное расследование в отношении экс-главного тренера сборной России

Королевский футбольный союз Нидерландов начал предварительное расследование в отношении российского тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.
Как сообщает Report со ссылкой на издание Ed, это произошло после слов 48-летнего специалиста с критикой в адрес арбитра матча против ПСВ в чемпионате Нидерландов.
Слуцкий заявил, что "Гёзубюйюк является худшим футбольным арбитром в мире".
Отмечается, что предварительное расследование будет проходить до выяснения всех обстоятельств дела.
Напомним, что встреча завершилась со счетом 3:3. На данный момент "Витесс" находится на 7 месте с 43 очками. "ПСЖ", у которого 71 очко, вместе с "Аяксом" разделяют 1-2 места. На чемпионате Европы 2016 года российская сборная выступала под руководством Леонида Слуцкого.
Təbriz QuliyevАвтор новости