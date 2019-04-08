Началось предварительное расследование в отношении экс-главного тренера сборной России

Королевский футбольный союз Нидерландов начал предварительное расследование в отношении российского тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Ed, это произошло после слов 48-летнего специалиста с критикой в адрес арбитра матча против ПСВ в чемпионате Нидерландов.

Слуцкий заявил, что "Гёзубюйюк является худшим футбольным арбитром в мире".

Отмечается, что предварительное расследование будет проходить до выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, что встреча завершилась со счетом 3:3. На данный момент "Витесс" находится на 7 месте с 43 очками. "ПСЖ", у которого 71 очко, вместе с "Аяксом" разделяют 1-2 места. На чемпионате Европы 2016 года российская сборная выступала под руководством Леонида Слуцкого.