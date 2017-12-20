Началось последнее заседание Исполнительного комитета АФФА в 2017 году

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня стартовало заседание Исполнительного комитета АФФА. Как сообщает Report, заседание проводится на "Баил Арена".

В заседании принимают участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, I вице-президент Рауф Алиев, вице-президент Эльшад Насиров, из членов - председатель тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, из Федерации футзала Махир Мамедов, из Отраслевой футбольной федерации Заур Ахундов, футболисты-ветераны Казбек Туаев и Искандер Джавадов. Только министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров не присутствует на заседании.

На заседании в то же время присутствуют генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов, президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев и другие официальные лица.