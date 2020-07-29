Начало сезона в чемпионате Бельгии по футболу пройдет без зрителей

Руководство чемпионата Бельгии по футболу приняло решение проводить первые матчи сезона без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Руководство чемпионата Бельгии по футболу приняло решение проводить первые матчи сезона без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Accosiated Press.

Точные сроки проведения матчей без зрителей не сообщаются. Решение было принято на фоне всплеска новых случаев заражения коронавирусом в стране. Из-за этого правительство Бельгии вновь приняло меры по ужесточению социального дистанцирования, объявлено, что с понедельника на массовых мероприятиях могут присутствовать не более 200 человек.

Чемпионат Бельгии был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса после 29 сыгранных туров. В регулярном сезоне клубы должны были провести 30 туров, после чего должен был состояться плей-офф за чемпионство (команды, занявшие первые шесть мест) и за путевку в Лигу Европы (команды, занявшие с седьмого по 15-е места).

Отметим, что чемпионом Бельгии в 16-й раз стал "Брюгге".