​Начало работу заседание Комитета клубов АФФА

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В бакинском отеле Hilton начало работу последнее в сезоне 2014-2015 заседание Комитета клубов АФФА. Как сообщает Report, на заседании под председательством вице-президента клуба "Хазар-Лянкяран" Туйгуна Надирова представлены все 9 клубов.

В обсуждениях приняли участие Фариз Наджафов ("Габала"), Георгий Николов ("Интер"), Яшар Сеидов ("Баку"), Кямран Исмаилов ("Симург"), Илькин Гасымов и Эльданиз Юсифов (АЗАЛ), Эльнур Мамедов ("Нефтчи"), Эмрах Челикел ("Карабах") и Кямран Гулиев ("Сумгайыт").

Заседание прошло в закрытом формате.