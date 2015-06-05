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    ​Начало работу заседание Комитета клубов АФФА

    На собрании представлены все клубы

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В бакинском отеле Hilton начало работу последнее в сезоне 2014-2015 заседание Комитета клубов АФФА. Как сообщает Report, на заседании под председательством вице-президента клуба "Хазар-Лянкяран" Туйгуна Надирова представлены все 9 клубов.

    В обсуждениях приняли участие Фариз Наджафов ("Габала"), Георгий Николов ("Интер"), Яшар Сеидов ("Баку"), Кямран Исмаилов ("Симург"), Илькин Гасымов и Эльданиз Юсифов (АЗАЛ), Эльнур Мамедов ("Нефтчи"), Эмрах Челикел ("Карабах") и Кямран Гулиев ("Сумгайыт").

    Заседание прошло в закрытом формате. 

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