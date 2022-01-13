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Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана

Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана Операционная компания Baku City Ring (Бакинское городское кольцо) начала регистрацию волонтеров на Гран-при Азербайджана в Баку.
Футбол
13 января 2022 г. 13:32
Началась регистрация волонтеров на Гран-при Азербайджана

Операционная компания Baku City Ring (Бакинское городское кольцо) начала регистрацию волонтеров на Гран-при Азербайджана в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе ведомства, подать заявку на волонтерскую программу могут лица старше 16 лет, владеющие английским языком (предпочтение будет отдаваться тем, кто владеет дополнительным иностранным языком), обладающие большим энтузиазмом и настойчивостью.

Желающие подать заявку могут зарегистрироваться, перейдя по ссылке http://volunteers.bakucitycircuit.com.

Как правило, операционная компания наряду с высокой подготовкой волонтеров к соревнованиям уделяет особое внимание их личностному развитию. В этом направлении для волонтеров будут организованы различные тренинги, семинары и разговорные клубы. Основная цель - не только повышение командного духа у волонтеров, но и развитие у них умения работать в коллективе.

В этом году Гран-при Азербайджана "Формула 1" пройдет с 10 по 12 июня в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qran-prisi üçün könüllülərin qeydiyyatına başlanılıb

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