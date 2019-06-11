Началась регистрация волонтерской программы ЕВРО-2020

Во время матчей ЕВРО-2020 на Бакинском олимпийском стадионе АФФА воспользуется услугами волонтеров.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, в связи с этим в Центре волонтеров ЕВРО-2020 прошла презентация волонтерской программы по городу Баку чемпионата Европы.

На презентации была предоставлена общая информация о волонтерской программе.

Было отмечено, что процесс привлечения волонтеров охватит период с 11 июня до 30 ноября. Каждый прошедший регистрацию в сентябре 2019 года будет приглашен на интервью.

В рамках программы планируется проведение связанных с организационными вопросами учений, образовательно-развлекательных курсов, особых мастер-классов и пр.

Отметим, что в Баку будут организованы три групповых матча ЕВРО-2020 (13, 17 и 21 июня соответственно), а также встреча 1/4 финала. АФФА ответственна за организацию этих встреч и координационную работу с УЕФА.