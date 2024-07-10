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Началась регистрация на турниры АФФА

Началась регистрация на турниры АФФА АФФА запустила этап регистрации команд, желающих участвовать в турнирах сезона 2024/2025.
Футбол
10 июля 2024 г. 10:54
Началась регистрация на турниры АФФА

АФФА запустила этап регистрации команд, желающих участвовать в турнирах сезона 2024/2025.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт национальной ассоциации.

Сегодня началась регистрация в организованных учреждением турнирах АФФА U-8, АФФА U-9, АФФА U-10, АФФА U-11, АФФА U-12, АФФА U-13, АФФА U-14, АФФА U-15, АФФА U-16, АФФА U-17 и Молодежной лиги АФФА.

Желающие присоединиться к лигам новые команды могут подать заявку на адрес электронной почты [email protected] до 12 августа.

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