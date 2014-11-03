Началась продажа билетов на матч "Карабах" - "Днепр"

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Началась продажа билетов на матч между азербайджанским клубом "Карабах" (Агдам) и украинским "Днепром", который пройдет 6 ноября в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Как сообщает Report, билеты можно приобрести с сегодняшнего дня в кассах республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, на котором состоится встреча двух команд.

Стоимость билетов варьируется от 1 до 10 манатов. Отметим, что матч "Карабах" - "Днепр" начнется в 21:00.