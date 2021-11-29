Началась церемония вручения "Золотого мяча"

Началась церемония вручения премии "Золотой мяч", учрежденной France Football.
Как сообщает Report, победители в трех номинациях будут определены на мероприятии, которое проходит во французской столице Париже в "Театре дю Шатле".
На церемонии наряду с лучшими игроками мужского и женского пола будут награждены "лучший вратарь" и "молодой игрок года".
По предварительным результатам голосования среди игроков-мужчин осталось только 10 из 30 претендентов на «Золотой мяч»:
Карим Бензема ("Реал Мадрид," Испания)
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия)
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция)
Джорджиньо ("Челси", Англия)
Н Голо Канте ("Челси")
Роберт Левандовски ("Бавария", Германия)
Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Лионель Месси (ПСЖ)
Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия)