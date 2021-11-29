О нас
Report Georgia
Аудио новости

Началась церемония вручения "Золотого мяча"

Началась церемония вручения "Золотого мяча" Началась церемония вручения премии "Золотой мяч", учрежденной France Football.
Футбол
29 ноября 2021 г. 23:31
Началась церемония вручения Золотого мяча

Началась церемония вручения премии "Золотой мяч", учрежденной France Football.

Как сообщает Report, победители в трех номинациях будут определены на мероприятии, которое проходит во французской столице Париже в "Театре дю Шатле".

На церемонии наряду с лучшими игроками мужского и женского пола будут награждены "лучший вратарь" и "молодой игрок года".

По предварительным результатам голосования среди игроков-мужчин осталось только 10 из 30 претендентов на «Золотой мяч»:

Карим Бензема ("Реал Мадрид," Испания)

Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция)

Джорджиньо ("Челси", Англия)

Н Голо Канте ("Челси")

Роберт Левандовски ("Бавария", Германия)

Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Лионель Месси (ПСЖ)

Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия)

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Qızıl top": İlin ən yaxşı qadın futbolçusu açıqlanıb

Самое читаемое

Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
Сочинская встреча: Москва больше не верит слезам армян
27 ноября 2021 г. 17:13
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
Очередные бредовые заявления Пашиняна – к чему приведут его заигрывания с Западом и Россией?!
25 ноября 2021 г. 09:27
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
ЧМ-2022: Состоялась жеребьевка раунда плей-офф
27 ноября 2021 г. 01:22
Главный тренер Милана продлил контракт с клубом
Главный тренер "Милана" продлил контракт с клубом
26 ноября 2021 г. 23:11
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в первой партии матча за мировую шахматную корону
27 ноября 2021 г. 02:57
Создается международная система вакцинации
Создается международная система вакцинации
24 ноября 2021 г. 13:47
Единственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
ФотоЕдинственные инвестиции армян в Карабах– это мины, продолжающие убивать людей
29 ноября 2021 г. 12:39
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
Механизмы делимитации границы между Азербайджаном и Арменией будут созданы до конца года
26 ноября 2021 г. 21:01
В Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Сочи состоялась трехсторонняя встреча между лидерами Азербайджана, России и Армении
26 ноября 2021 г. 21:05
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
В Сочи состоялась встреча президентов Азербайджана и России
26 ноября 2021 г. 18:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi