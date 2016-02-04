Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Начал действовать официальный сайт Бакинского олимпийского стадиона.

Как сообщает Report, на сайте www.bos.az размещена информация о прошедших и предстоящих мероприятиях, инфраструктуре стадиона, деловых и рекреационных возможностях.

Сайт, состоящий из разделов "Стадион", "Туры", "Услуги", "Бизнес", "Медиа" и пр., делится фотографиями, сообщениями, информацией об услугах и мероприятиях, предоставляет возможность для онлайн-консультаций и резервации услуг.

На сайте, созданном на азербайджанском, русском, английском и немецком языках, размещена информация об истории строительства. Здесь также действует виртуальный тур.

В созданном для представителей СМИ разделе "Медиа" размещаются пресс-релизы, информация и фотографии. Сайт также интегрировал в Facebook. Пользователям социальной сети предоставлена возможность моментального перехода с официальной страницы на сайт.

Им также предлагаются планшетная версия и версия мобильного телефона.

Сайт периодически обновляется.